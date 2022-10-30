إشادات من الجمهور بأولى حلقات مسلسل «إيجار قديم»: فكرة جميلة

نالت أولى حلقات مسلسل «إيجار قديم» إشادات عديدة من الجمهور حيث بدأ عرضه على شاشة قناة ONE، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد بعد منتصف الليل، كما يذاع عبر قناة ON drama ومنصة watch it.

تعليقات الجمهور على مسلسل إيجار جديد

وأشاد جمهور الفنان شريف منير بالمسلسل وجاءت التعليقات كالتالي: «الحلقة الأولى تجنن» وعلق آخر: «أكيد هيبقي جامد زي إجازة مفتوحة»، وقال آخر: «أكيد هيبقي حلو مسلسل عائلي كوميدي درامي»، وأضاف آخر: «واضح من الحلقة الأولى أن المسلسل هيكون رائع وكله مشاعر جميلة، فكرة اختلاف الأجيال والمشاكل الاجتماعية المعاصره فكرة عمرها ما بتفشل».

مسلسل إيجار قديم

مسلسل إيجار قديم بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيددرا، صلاح ‏عبد الله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وعلاء زينهم، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج «‏k media‏»، كريم أبو ذكرى.

أحداث مسلسل إيجار قديم

وتدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي حيث يلقي المسلسل الضوء على قضايا وظواهر مهمة، من خلال استعراض عدد من الحكايات الإنسانية التي تحدث في عمارة يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

ويقدم الفنان شريف منير شخصية رجل يدعى «رمزي»، والذي يسكن في شقة إيجار قديم منذ ثلاثين عاما، وفجأة يجد نفسه فى الشارع.