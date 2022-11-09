18 نوة تضرب الإسكندرية على مدار العام.. أقواها في فصل الشتاء

بدأت نوات شتاء الإسكندرية 2022 - 2023 إذ ضربت عواصف شديدة المحافظة الساحلية التي تشتهر بالنوات الشتوية التي تهب عليها سنويا، وهي المحافظة الوحيدة التي تتعرض لتلك النوات وتأتي في كل عام بمواعيد محددة.

ووفقا لبيان محافظة الإسكندرية قد تتأخر نوات شتاء الإسكندرية 2022 - 2023 أو تتقدم بضعة أيام ولكنها تظل ثابتة، وأطلق الصيادون أسماء على تلك النوات ويرجع اسم كل نوة إلى أهم ما يميزها.

نوة المكنسة

ومن نوات شتاء الإسكندرية 2022 - 2023 نوة المكنسة، والتي تشتهر بكونها شديدة المطر وتهب في منتصف نوفمبر، وعرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية «تكنس» البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التي يشهدها البحر أثناء تلك النوة، التي تستمر بضعة أيام.

وثاني نوات شتاء الإسكندرية 2022-2023 هي نوة المكنسة الثانية وتتميز بكونها ممطرة، وتستمر أيام أيضًا وتهب على الإسكندرية رياح جنوبية غربية هذه المرة مع عواصف شديدة.

ثالث نوات الإسكندرية

وتزداد العواصف الشديدة بثالث نوات شتاء الإسكندرية 2022-2023 وهي نوة «قاسم» التي يميزها شدة العواصف، وهي من أخطر النوات على الإسكندرية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام وتهب فيها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، وسُميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم والذي تعرض للغرق في تلك النوة، ما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

رياح النقطة.. رابع نوة على الإسكندرية

نوة رياح النقطة وهي من أشهر نوات شتاء الإسكندرية 2022-2023 نظرًا للرياح الشرقية الساخنة التي تهب على المدينة في منتصف شهر يونيو و تستمر لمدة يومين.

نوة موسم البلح

ونوة غسيل البلح ممطرة وتهب على الإسكندرية في نهاية شهر سبتمبر، لتذكرنا باقتراب فصل الشتاء وتستمر لمدة 3 أيام، ويأتي معها رياح غربية، وغالبا تكون بدون أمطار إلا أن السنوات الأخيرة شهدت هطول أمطار، وتُسمى بنوة «غسيل البلح» لأنها تأتي بالتزامن مع موسم طرح البلح على النخيل.

نوة الصليبية شديدة المطر

نوة الصليبية شديدة المطر وموعدها في النصف الأخير من شهر أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام وتهب خلالها رياح غربية، وغالبا ما تكون بدون أمطار إلا أن الإسكندرية قد شهدت خلالها عام 2015 هطول الأمطار الغزيرة.

النوة الصغرى تستمر 5 أيام

النوة الصغرى هي ممطرة غالبًا تهب على الإسكندرية في النصف الأخير من شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام وتهب خلالها رياح شمالية غربية، تصحبها الأمطار، وسميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها ويزداد ارتفاع الأمواج مما يحول دون ممارسة مهنة الصيد خلالها لخطورة الأمواج.

نوة عيد الميلاد المجيد

نوة عيد الميلاد سميت بهذا الاسم لأنها تهب على الإسكندرية بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد لدى الأقباط، وتستمر يومين وتهب خلالها رياح غربية وتتميز بأنها شديدة الامطار.

نوة رأس السنة

نوة رأس السنة وتتميز بكونها ممطرة، وسميت بهذا الاسم لأنها تهب على الإسكندرية في مطلع العام الجديد من كل عام في شهر يناير، وتستمر لمدة 4 أيام وتهب خلالها رياح غربية على الإسكندرية وتكون ممطرة.

«الفيضة الكبرى».. أخطر نوات الإسكندرية

نوة الفيضة الكبرى شديدة المطر، وهي من أخطر نوات شتاء الإسكندرية 2022-2023 وتهب في النصف الأول من شهر يناير، وسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الامواج بشدة مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد، وتستمر الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام وتهب خلالها رياح جنوبية غربية، وهي شديدة الأمطار.

نوة عيد الغطاس

نوة الغطاس ممطرة وسميت بهذا الاسم لأنها تأتي بالتزامن مع احتفال الأقباط بعيد الغطاس، في النصف الأخير من شهر يناير وتستمر 3 أيام، وتهب خلالها رياح غربية ممطرة.

«الكرم».. أطول نوات شتاء الإسكندرية

نوة الكرم هي ضمن أطول نوات شتاء الإسكندرية 2022-2023 وتتميز بالأمطار غزيرة وتهب في الأيام الأخيرة من شهر يناير، وتستمر لمدة 7 أيام، ولذلك سميت بنوة الكرم، لأنها كريمة في أمطارها وطول مدة استمرارها، وتتوقف ممارسة مهنة الصيد خلالها بسبب الرياح الغربية وشدة الأمطار.

شمس وأمطار وقوس قزح

نوة الشمس الصغيرة هي من أجمل نوات شتاء الإسكندرية 2022-2023 لظهور قوس قزح في السماء، وتستمر 3 أيام فقط وسميت بهذا الاسم لأن الشمس تظل ساطعة حتى في فترات تساقط الأمطار، وتهب في منتصف شهر فبراير ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.

نوة «السلوم» وهي ممطرة وتهب في أوائل شهر مارس وتستمر لمدة يومين فقط وتهب خلالها رياح جنوبية غربية يصاحبها الأمطار، وقد سميت بهذا الاسم نظرًا لهبوب رياح غربية من جهة السلوم.

«الحسوم».. أشد نوات الشتاء

وتتميز نوة الحسوم بأنها ممطرة غالبا هي من أشد نوات شتاء الإسكندرية 02022-2023 والتي تهب في الأسبوع الاول من شهر مارس، وسميت بهذا الاسم نظرا لشدتها، ولأنها تتميز ببرق ورعد شديدين وهطول الأمطار وتعتبر آخر النوات الممطرة الشديدة.

نوة الشمس الصغيرة

وتتميز نوة الشمس الكبيرة بأنها ممطرة غالبًا تستمر يومين وتهب على الإسكندرية رياح شرقية، ولكنها غير ممطرة وسميت بهذا الاسم لأن سطوع الشمس تزداد خلالها قوة.

تهب نوة عوة وهي ممطرة غالبا على الإسكندرية في الأسبوع الأخير من شهر مارس، وهي نوة شديدة تهب خلالها رياح شرقية وتستمر لمدة أيام، وتعتبر آخر نوات شتاء الإسكندرية 2022-2023 الباردة واختلف الكثيرون على سبب تسميتها ولا يعرف أحد سبب تسميتها بهذا الاسم.

نوة الخماسين برياح ساخنة محملة بالأتربة

تهب على الإسكندرية في الأسبوع الأخير من شهر أبريل نوة رياح الخماسين، وتستمر لمدة يومين، وهي تتميز بأنها ساخنة حيث وتهب رياح شرقية ساخنة، وفي بعض الأحيان محملة بالأتربة والرمال.