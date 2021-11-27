الصرف الصحي: الإسكندرية استقبلت 27 مليون متر مكعب من مياه نوة المكنسة (فيديو)

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، عن إحصائيات نوة المكنسة التي ضربت المدينة الساحلية في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري،‏ والتي سببت غرق الشوارع.

وقال «نافع»، إن متوسط الأمطار التي هطلت خلال تلك الفترة بلغ 6.676.659 مليون متر مكعب مياه لليوم الواحد، وبمتوسط كثافة سقوط أمطار 95.6 مم، ما نتج عنه عدم استيعاب كمية 6.041.659 مليون متر مكعب مياه في منظومة الصرف الصحي خلال تلك الفترة، إلا أن إجمالي 4 أيام بلغ قرابة 27 مليون متر مكعب مياه.

سقوط 5 ملايين متر مكعب من المياه أول أيام نوة المكنسة

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي حول أسباب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، خلال النوة الأخيرة التي ضربت مصر، أن إحصائيات يوم الجمعة تمثلت في 71 مم/اليوم كمتوسط كثافة سقوط الأمطار طبقا للوارد من الهيئة العامة للأرصاد، بينما بلغت كمية الأمطار الإجمالية 5.057.535 متر مكعب مياه لليوم الواحد، ما نتج عنه كمية الأمطار التي لم يتم استيعابها بمنظومة الصرف الصحي وتأخرت في التصريف بلغت 4.422.235 متر مكعب.

السبت أشد أيام نوة المكنسة بـ20 مليون متر مكعب مياه

وأوضح أن إحصائيات يوم السبت أثبتت أنه أشد أيام نوة المكنسة على الإسكندرية حيث تمثلت أرقامه في في 280.6 مم/اليوم كمتوسط كثافة سقوط الأمطار طبقا للوارد من الهيئة العامة للارصاد، بينما بلغت كمية الأمطار الإجمالية بلغت قرابة 20 مليون متر مكعب بالتحديد 19.987.950 متر مكعب مياه لليوم الواحد، ما نتج عنه كمية الأمطار التي لم يتم استيعابها بمنظومة الصرف الصحي وتأخرت في التصريف بلغت 19.352.950 متر مكعب.

الأحد أقل أيام نوة المكنسة

ولفت «نافع»، إلى أن احصائيات يوم الأحد أكدت أنه أقل أيام نوة المكنسة حيث تمثلت أرقامه في 8.2 مم/اليوم كمتوسط كثافة سقوط الأمطار، طبقا للوارد من الهيئة العامة للارصاد، بينما بلغت كمية الأمطار الإجمالية 58.411 متر مكعب مياه لليوم الواحد، إلا نتاج اليومين الأولين جعلت وجود م كمية من الأمطار التي لم يتم استيعابها بمنظومة الصرف الصحي وتأخرت في التصريف.

الاثنين متوسط أيام نوة المكنسة

وأشار إلى أن احصائيات يوم الاثنين تمثلت في 22.5 مم/اليوم كمتوسط كثافة سقوط الأمطار طبقا للوارد من الهيئة العامة للارصاد، بينما بلغت كمية الأمطار الإجمالية 1.602.740 متر مكعب مياه لليوم الواحد، ما نتج عنه كمية الأمطار التي لم يتم استيعابها بمنظومة الصرف الصحي وتأخرت في التصريف بلغت 967.740 متر مكعب.