المشروعات الخضراء.. مصر تبدأ عصرا جديدا بمحطات الرياح والطاقة الشمسية

تتجه مصر للاعتماد على محطات الرياح، ومشروعات الهيدروجين والطاقة الشمسية، التي تعد من أهم المشروعات الخضراء في مصر، لمواجهة أثر التغيرات المناخية، ومناقشة القضية في قمة المناخ COP 27، بتوقيع اتفاقية مع دول الإمارات، لإنشاء طاقة رياح تدر خمسة أضعاف الإنتاج.

يتحدث الدكتور وحيد إمام، أستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس، لـ«الوطن» عن المشروعات الخضراء الخاصة بالطاقة الجديدة، وأهميتها للدولة.

محطات الرياح

هناك محطات رياح عديدة في مصر، منها جبل الزيت والزعفرانة والسخنة، إذ يبلغ اجمالي المستهدف، من طاقة الرياح المحققة حاليًا 1.7 جيجا وات، ولكن في قمة المناخ COP 27، تم توقيع اتفاقية مع دولة الإمارات العربية، لإنشاء محطة لطاقة الرياح في مصر، بالتعاون مع شركة إمارتية، وشركتين مصريتين، لزيادة أضعاف الطاقة 5 مرات، والجدير بالذكر أن هناك محطات رياح عديدة في مصر، بحسب الدكتور وحيد إمام.

الطاقة الشمسية

تعد محطة بنبان، أكبر محطة طاقة شمسية في مصر والشرق الأوسط، وتعادل النسبة الكلية لكهرباء السد العالي، فهي تعد سدا ثانيا في مصر، وفقًا لأستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس.