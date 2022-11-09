زعيم الجمهوريين في النواب الأمريكي: أتوقع تحقيق الحزب أغلبية المجلس

أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، توقعه بسيطرة الحزب الجمهوري على المجلس، موضحا أن الشعب الأمريكي مستعد لأكثرية جمهورية تعيد البلاد إلى ما وصفه بالمسار الصحيح.

سير العملية الانتخابية

وتشهد الولايات المتحدة، أثناء سير علمية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بمجلسيه، مستجدات تحدث لأول مرة، منها تولي كاثي هوشول، منصب أول امرأة حاكمة لولاية نيويورك، وانتخاب الديمقراطي ماكسويل فروست «25 عاما» كأول عضو ينتمي إلى الجيل «زد»، بعد فوزه بمقعد في مجلس النواب.

لأول مرة.. جيل «زد» يفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي

وجيل «زد» هم المواليد في الفترة من منتصف التسعينات وحتى منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، ويتميزون بقدراتهم العالية على استخدام التكنولوجيا.

وتجرى الانتخابات على مجلسي الكونجرس، الشيوخ على 35 مقعدا من أصل 100، وكل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

ويجري التنافس على منصب الحاكم في 36 ولاية، وتجري 5 ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض، الذي ألغته المحكمة العليا، في يونيو الماضي.