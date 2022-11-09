تحليلات لخبراء ونتائج لحظية.. تغطية انتخابات الكونجرس الأمريكي محطة نجاح «القاهرة الإخبارية»

لأول مرة على شاشة فضائية مصرية، قدمت قناة «القاهرة الإخبارية» تغطية مباشرة ومتميزة لانتخابات التجديد النصفي بمجلسي النواب والشيوخ الأمريكي وانتخابات حكام بعض الولايات الأمريكية، بمشاهدة مباشرة من مراكز الاقتراع وبإعلان فوري للنتائج من مراسلي القناة في كافة الولايات التي تشهد انتخابات تجديد نصفي، حيث قدم المذيعان حساني بشير وياسر رشدي تغطية متميزة استمرت لمدة 4 ساعات وتميزت بأداء مهني احترافي وأسئلة هامة لبيان حقيقة الوضع في الانتخابات الأمريكية.

مداخلات هاتفية مع خبراء ومختصين

وأجرى المذيعون مداخلات هاتفية مع عدد من الخبراء المختصين في الشأن الأمريكي لتحليل الوضع الراهن والنتائج التي ظهرت حتى الآن، وأيضًا توقعاتهم للفترة القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث الكاتب والباحث السياسي الدكتور نادر الغول، عن نتيجة الانتخابية البرلمانية الأمريكية، مؤكدًا أنها أصبحت محسومة، وأن كل استطلاعات الرأي تقول إن الجمهوريين سيسيطرون على مجلس النواب بأغلبية مريحة، لافتًا إلى أن السباق على مجلس الشيوخ سيكون أكثر أهمية.

باحث من واشنطن لقناة القاهرة الإخبارية: انتخابات «النواب» أصبحت محسومة للجمهوريين

رئيس تحرير موقع البيت الأبيض بالعربي تحلل نتائج الانتخابات

كما تحدثت مرح البقاعي، رئيس تحرير «البيت الأبيض بالعربي» والباحثة السياسية، عن المجتمع الأمريكي والمعايير السياسية التي يبحث عنها الأمريكان في مرشحيهم، مؤكدة أن الانتخابات الحالية استفتاء على شعبية بايدن.

وفجرت «البقاعي» مفاجأة حول جمع بعض الجمهوريين لمواد قانونية لمحاكمة بايدن ومحاسبته حال حصولهم على الأغلبية البرلمانية.

صحفية أمريكية لقناة القاهرة الإخبارية: سيطرة الجمهوريين نتيجة طبيعية لأداء بايدن

صحفية أمريكية لقناة القاهرة الإخبارية: جمهوريون يجمعون مواد قانونية لمحاسبة بايدن

صحفي بنيويورك يحلل المستقبل السياسي لترامب

وقدم الكاتب الصحفي أحمد محارم، الصحفي بنيويورك، تحليلًا مختلفًا عن الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تحكمها علامات القلق أكثر من علامات الاستفهام، خاصة لوجود احتدام بين أنصار الحزبين تمثل 5 عناصر مهمة تشكل وعي المواطن الأمريكي.

كما تحدث «محارم» حول المستقبل السياسي المتوقع للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

صحفي بنيويورك لـ قناة القاهرة الإخبارية: فوز الجمهوريين سيوقف ملاحقة ترامب

صحفي بنيويورك لـ قناة القاهرة الإخبارية: أداء بايدن جعل الأمريكيين يشعرون بضائقة مالية