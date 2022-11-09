وزير الشباب يفتتح ماراثون «Olymbic Fit» عبر الكونفرانس غدا

يفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن طريق «الفيديو كونفرانس»، غدًا، ماراثون OLymbic Fit بمحمية وادي دجلة، ضمن منافسات بطولة Elfit، وذلك في إطار دعم قمة المناخ بشرم الشيخ، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، وضمن مبادرة رئيس الجمهورية «الرياضة أسلوب حياة».

300 مشارك في المارثون

يشارك فى الماراثون 300 مشارك من 30 دولة يذكر ان فعاليات Olympic Fit ينظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للياقة التنافسية.

وتتضمن فاعليات «أوليمبك فيت»، بطولة «الفيت الدولية للياقة التافسية»، التى تقام خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

صبحي: مستمرون في سياسة الاهتمام بالصحة العامة للشباب

وقال الدكتور أشرف صبحى، إن الوزارة مستمرة في سياستها بالاهتمام بالصحة العامة للشباب، ونشر ثقافة الممارسة الرياضة داخل المجتمع، واستضافة البطولات الدولية، التي تهدف إلى دعم السياحة الرياضية، مشيدًا بالنشاط المكثف والملحوظ للاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة، والإقبال الكبير من الشباب على المشاركة في الفعاليات التي ينظمها الاتحاد على مستوى الاحتراف والهواة.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أعلن إطلاق أول وأكبر أوليمبياد للياقة التنافسية «Olympic Fit» للياقة، بمشاركة 10 آلاف لاعب ولاعبة من 40 دولة، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي.

وتُقام بطولة الجمهورية للياقة التنافسية المؤهلة لبطولة العالم بالمكسيك، بنظام الـ«أون لاين» بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، بجانب تنظيم 8 بطولات متنوعة في نادى «النادى» بالعاصمة الإدارية، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجارى، بمشاركة 4000 آلاف لاعب ولاعبة مصريين وأجانب يمثلون 40 دولة.

وتشمل البطولة عدة فعاليات منها؛ بطولة «الفيت للياقة التنافسية» Elfit وتتضمن المنافسات (جري- سباحة- رفع أثقال- لياقة تنافسية)، والمؤهلة لبطولة «الكروس فيت» العالمية، وبطولة Calisthenics، ومنافسات strong man، ومنافسات rowing، ومنافسات ثلاثي اللياقة التنافسية (جري- سباحة- دراجات)، ومنافسات juniors للياقة التنافسية، ومنافسات lift it، ومنافسات Rookies.