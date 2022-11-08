وزير الشباب لـ قصواء الخلالي: كرة القدم اقتصاد قوي.. والدوري المصري محترف

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تبنى رؤية بناءً على مصطلح خاص به تقول: «الرياضة المصرية مش كرة قدم وبس»، إذ أن الوزارة لديها رؤية للرياضة المصرية بصفة عامة ولتطويرها خاصة في الألعاب الفردية.

وأضاف «صبحي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «cbc»، أن الألعاب الفردية تقوم الوزارة فيها بدور تنموي وتنافسي من خلال المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأولمبي، إذ أن الوزارة تنتقي الشباب الواعد على مستوى الجمهورية.

صبحي: هدفنا الحصول على كأس الأمم الأفريقية عام 2025

واستطرد: «هدفنا الحصول على كأس الأمم الأفريقية عام 2025 والوصول لكأس العالم 2026، وبنعمل للشباب دول حضانات رياضية وبنوجههم لمدة 6 سنين علشان نستعد لعام 2028، وبنشتغل مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الرياضية، لكن الكرة لها مزاج شعبي واقتصاد قوي، والدوري في مصر محترف لكن كان يدار بطريقة الهواة».

الاستعانة براعي الكرة الأفريقية

وأوضح أن الوزارة أطلقت كذلك دوري لمراكز الشباب، ويجري تطويره عاما بعد عام، عقب الاستعانة براعي الكرة الأفريقية «توتال»، من أجل الارتقاء بتلك المنظومة: «رابطة الأندية لكرة القدم تدير الجانب الاحترافي والاتحاد منوط بالمنتخبات، ويجب أن يحسن إدارة ملف كرة القدم بما يليق بشعبيته واقتصادياته، ولازم نكون مصنفين الموضوع».