وزير الشباب لـ قصواء الخلالي: الدولة حققت إنجازات كبيرة قبيل استضافة قمة المناخ

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن التجهيزات التي أجرتها الجهات المعنية في شرم الشيخ، لعقد قمة المناخ، كانت عميقة وكثيرة في وقت قليل، مشيرا إلى أن القمة تناولت كيفية الاستعداد للتغيرات المناخية، والمطلوب من أجل التقليل وتخفيف الانبعاثات.

صبحي: قمة المناخ تشهد حضور كل دول العالم

أضاف «صبحي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «cbc»، أن ما جرى إنجازه في مدينة شرم الشيخ بفضل توجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكوين لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، شارك بها عددا من المنظمات الدولية المختلفة المشاركة في القمة، «ده بمثابة مونديال المناخ أو كأس العالم للمناخ، وفيه كل دول العالم موجودة».

أشرف صبحي: نحن أمام كأس العالم للمناخ في شرم الشيخ

واستطرد: «خلال مروري روحت المنطقة الخضراء، وشاركت مع الرئيس السيسي في افتتاحها، وحاجة كبيرة جدا أننا نشوف ده على أرض مصر بهذا الشكل والتنظيم والإنسيابية مع صعوبتها».

وأوضح أن الوزارة تشارك خلال القمة في مؤتمر الأطراف للمناخ للشباب، ووقع الاختيار على الوزارة مع 5 تجمعات شبابية جرى اختيارها من قبل «منظمة ليونجو»، والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص المناخ، «نظمنا بشكل كامل هذا الموضوع بإشراف من وزارة الخارجية والبيئة، واستوعبنا 145 دولة بواقع 1500 شاب على مستوى العالم بالمدينة الشبابية الرياضية بشرم الشيخ».