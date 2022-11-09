جنات تطلق أحدث أغنياتها «يا بختي بيه» (فيديو)

طرحت الفنانة جنات، أغنية جديدة، قبل قليل، تحمل اسم «يا بختي بيه»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تعرف على صُناع أغنية «يابختي بيه»

تعاونت جنات في أغنية «يا بختي بيه»، مع الشاعر أحمد سرور، والملحن إسلام رأفت، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو ليركس، ومن المقرر أن تطرح جنات أغنيات ألبومها الجديد على هيئة أغنيات سنجل منفردة كل فترة ، إذ تستعد لإطلاق أغنية جديدة في شهر ديسمير المقبل.

كلمات أغنية «يابختي بيه» لـ جنات

وتقول كلمات أغنية جنات الجديدة: «ده محدش شافه إلا وقالي يا بختي بيهم الغيرة نفسي احطه ف قلبي أقفل عليها.. هو ده اللي الواحدة آه تروحله وتطلب إيديه.. ده محدش شافه إلا وقالي يا بختي بيهم الغيرة نفسي أحطه ف قلبي أقفل عليها.. هو ده اللي الواحدة آه تروحله وتطلب إيديه».

يذكر أن جنات أحيت مؤخرًا، حفل غنائي ضخم في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي أقيم على مسرح النافورة.