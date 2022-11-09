بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انقلاب «ملاكي» ببني سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدخل الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الواسطى شمال بني سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ونقل المصابين لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النحدة يفيد حادث تصادم سيارة ملاكي بمدخل قرية ميدوم بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الواسطى، فوجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

3 سيارات إسعاف لنقل الجثة والمصابين إلى المستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق إلى موقع البلاغ، لنقل المتوفى والمصابان إلى أقرب مستشفى.

أسماء ضحايا الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمد شعبان 35 سنة، ومقيم بقرية أبويط بمركز الواسطى، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

والمصابان هما: عبدالحكم محمود عبد الحكم 22 سنة، مصابًا باشتباه، ما بعد الارتجاج، وصيام رمضان صبحى 24 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمان بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، وتم تحرر محضر بالواقعة.