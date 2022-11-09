«سائحة» تشكر الداخلية لإعادتها سالمة بالغردقة.. ضلت الطريق لمحل إقامتها

وجهت إحدى السائحات بالغردقة، رسالة شكر إلى الجهات الأمنية بعد تقديم الدعم والمساندة لها وإعادتها سالمة بعدما ضلت الطريق لمحل إقامتها.

استجابة لسائحة بالغردقة

واستجابت إدارة شرطة السياحة والآثار بالغردقة لاستغاثة إحدى السيدات «تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية»، ولا تحمل أي متعلقات شخصية، والتي أفادت بأنها قد ضلت الطريق ولم تتمكن من العودة إلى مسكنها الذى تقيم به برفقة صديقتها «تحمل ذات الجنسية».

السائحة تشكر الداخلية

على الفور قامت الأجهزة الأمنية باستضافتها بأحد الفنادق حفاظا على سلامتها لحين الوصول لمحل إقامة صديقتها، حيث أمكن التوصل لصديقتها والتواصل معها، وتم اصطحاب المبلغة لمحل إقامتها والتأكد من سلامتها، حيث لاقى ذلك استحسانها وتقدمت بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية لاستجابتها الفورية وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لها.

جاء ذلك تأكيدا على حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على مصر واحةً للأمن والأمان واستمرارا لجهود أجهزة الوزارة، في تقديم الدعم والمساندة الفورية لكافة المواطنين، لا سيما السائحين المترددين على البلاد والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.