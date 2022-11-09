حسين فهمي ونهال عنبر يواصلان تصوير مسلسل «عودة البارون»

يواصل حسين فهمي ونهال عنبر، تصوير مسلسل «عودة البارون» المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، وينتمي لنوعيه مسلسلات الـ15 حلقة فقط.

وحرص الفنان حسين فهمي، على مشاركة جمهوره لقطات من كواليس تصوير المسلسل بنشر فيديو عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

رقص حسين فهمي ونهال عنبر

وظهر الثنائي حسين فهمي ونهال عنبر خلال الفيديو، وهما يرقصان خلال تصوير أحد مشاهد المسلسل بأحد القصور الموجودة بطريق «مصر -الإسكندرية» الصحراوي، وعلق فهمي قائلا: «أحد مشاهد مسلسل عودة البارون».

وتفاعل الجمهور مع الفنان حسين فهمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلقوا على الفيديو بأنه أعادهم لأيام مسلسلات الزمن الجميل خاصة هوانم جاردن سيتي.

مسلسل عودة البارون لـ حسين فهمي

ويضم مسلسل «عودة البارون»، عددا كبيرا من نجوم الفن من الوطن العربي بجانب حسين فهمي ونهال عنبر؛ أبرزهم خالد سليم، ونهال عنبر، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والأردني ساري أسعد، والسورية كاترين علي، والعمل من تأليف وإخراج سامر خضر.

حسين فهمي يواصل تحضيرات «القاهرة السينمائي»

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التحضيرات الخاصة بالدورة المقبلة لخروجها على مستوى عالٍ من الاحترافية بمشاركة المخرج أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان.