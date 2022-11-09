«فوكس نيوز»: من المحتمل أن يعلن ترامب ترشحه للرئاسة الأمريكية الثلاثاء المقبل

مع انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية، التي تكاد أن تحسم مستقبل مجلسي النواب والشيوخ، تنطلق استعدادات الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى 2024، بحسب موقع «فوكس نيوز».

ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل، إحدى أكبر التحركات في السباق الرئاسي، إذ صرّح الرئيس السابق دونالد ترامب وسط حشد كبير في ولاية «أوهايو»: «سأقوم بإعلان مهم جدا، يوم الثلاثاء»، في منتجع مار إيه لاجو، فلوريدا.

وأخبر ترامب شبكة «فوكس نيوز» وهو على متن طائرته الخاصة، يوم الاثنين، أنه لم يرغب في التدخل في الفترة الحالية، وأكد الموقع أن الإعلان الرسمي المحتمل لترامب بخصوص الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ديفيد كوتشيل، مستشار الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة، إن ترامب قد يوضح نيته للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة بشكل كامل، في غضون أسبوع أو أسبوعين من الانتخابات النصفية.

جولة رئاسية أخرى لترامب

اعتاد ترامب منذ مغادرته للبيت الأبيض في 2021، التصريح بأنه سيقوم بجولة رئاسية أخرى، وكان آخر تلك التصريحات في التجمعات المحتشدة في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة إذ ناقش ترامب إمكانية ترشحه لانتخابات 2024، كما أكد مرارًا وتكرارًا: «قد اضطر إلى القيام بذلك مرة أخرى».

وعلى الرغم من هزيمة ترامب في إعادة انتخابه، لا يزال الرئيس الأمريكي أكثر السياسيين شعبية وتأثيرا في الحزب الجمهوري بجانب كونه أكثر جامعي التبرعات شراسة، والذي يتمتع بنفوذ هائل على عدد كبير من المانحين.

يذكر أن دونالد ترامب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، وقد تولى إدارة بلاده في فترة رئاسية واحدة من 2016 حتى 2021.