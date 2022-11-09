تفاصيل وفاة رانيا قاسم عروس الإسكندرية.. ماتت أثناء ولادة طفلها الأول

توفيت رانيا قاسم عروس الإسكندرية صاحبة الـ22 عامًا، بعد سنة من زواجها تاركة رسالة لأهلها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «كلها ساعات وأولد.. ادعولي ربنا يقومني بالسلامة، ويرزقني بطفل سليم معافى بإذن الله»، وكانت هذه الأمنية الأخيرة قبل دخولها غرفة العمليات، وبالفعل ولدت طفلا بصحة جيدة ولكنها توفيت.

وتبين أن سبب وفاة رانيا قاسم عروس الإسكندرية تدهور حالتها الصحية في غرفة العمليات أثناء الولادة، إذ احتاجت إلى أكياس دم لم تكن موجودة بإحدى مستشفيات محافظة كفر الشيخ التي التحقت بها لتلد طفلها.

وفاة عروس الإسكندرية أثناء عملية الولادة

«دورت كتير على أكياس دم بره المستشفى ملقتش»، هكذا تحدث محمد القفاص، زوج رانيا لـ«الوطن»، مشددًا على أنه كان يتمنى استكمال باقي حياته معها، ولكنها توفيت أثناء الولادة.

نزيف حاد أدى لوفاة عروس الإسكندرية

وكشف «القفاص»، عن تفاصيل وفاة رانيا قاسم عروس الإسكندرية أن المستشفى لم تكن مجهزة بغرفة عناية مركزة لاستقبال زوجته التي أصيبت بنزيف حاد أثناء عملية الولادة.

طفل عروس الإسكندرية في حالة مستقرة

أصابت وفاة رانيا قاسم عروس الإسكندرية أصدقائها بصدمة، إذ كانوا يدعون لها بولادة سهلة والخروج بصحة سليمة ولكن تحول دعائهم إلى طلب الرحمة ليخرج مولودها بصحة جيدة، ولكن دون والدته.

زوج رانيا قاسم: خسرت شريكة عمري

وتابع زوج رانيا قاسم: «خسرت شريكة عمري»، طالبا الدعاء لها ولنفسه بالصبر، مشيرًا إلى استقرار حالة الطفل الصحية.