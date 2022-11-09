بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل أمين سر دولة الفاتيكان

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، غبطة الكاردينال بييترو بارولين، رئيس وزراء دولة حاضرة الفاتيكان، وأمين سرها، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

شهد اللقاء عدد من المطارنة والأساقفة الكاثوليك

جاء ذلك بمشاركة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والمطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، والمطران جان ماري شامي، رئيس أساقفة طرسوس شرفًا، والنائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكية، والخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر.

حضر اللقاء أيضًا القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والأب بيشوي رسمي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والأب أندراوس فهمي، مدير كلية العلوم الدينية، بالسكاكيني، والأب باسكوالي، سكرتير البطريرك.

مشاركة الكاردينال في مؤتمر المناخ «cop 27»

جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الكاردينال بارولين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 27، الذي يقام حاليًا بمدينة السلام، شرم الشيخ، في الفترة من السادس، وحتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من دول العالم، والشخصيات المهمة.

وخلال الزيارة، تبادل الحضور الحديث حول الزيارات، التي قام بها أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان بمصر، إذ عبر غبطة الكاردينال عن سعادته الكبيرة، لوجوده بمصر، التي تستضيف حاليًا مؤتمر المناخ كوب 27.

وفي نهاية اللقاء، قدم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق هدية تذكارية للكاردينال بييترو بارولين، وهي لوحة تذكارية العائلة المقدسة.