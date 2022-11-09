البابا تواضروس يكرم 120 طالبا متفوقا بالإسكندرية

كرم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية من ذوي الهمم، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأ البابا تكريمات الأوائل، ما تبعه أجواء مبهجة شهدتها الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وقدمت إحدى الفتيات من ذوي الهمم، باقة ورود إلى البابا تواضروس الثاني ترحيبًا به في الإسكندرية تزامنا مع احتفال الكنيسة بعيد ميلاد البابا تواضروس الـ70 وعيد تجليسه العاشر.

تكريم البابا تواضروس لأوائل الثانوية

وكرم البابا تواضروس الثاني، 120 طالبا من أوائل الثانوية العامة، وأوائل لشهادات الأجنبية الموازية للثانوية العامة (IG- American)، وأوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على 99% فأكثر، وأوائل الدبلومات الفنية والزراعية والصناعية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

تكريم الحاصلين على شهادات عليا

كما جرى تكريم أوائل الجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا بترتيب على الدفعات وحاصلين على امتياز مع مرتبة الشرف، والحاصلين على شهادات عليا حكومية معتمدة سواء دكتوراه أو ماجستير بتقدير امتياز، المتفوقين علميًا من ذوي الهمم، وهو البند المستحدث عن السنوات الماضية.