توزيع 1000 كيلو لحوم و250 بطانية للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع جمعية الأورمان، 1000 كيلو لحوم و250 بطانية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بحي القاشة في مركز البرلس، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن قافلة «ستر وعافية 4».

ويأتي تنفيذ قوافل «ستر وعافية» تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.

«ستر وعافية» أول قافلة للتحالف الوطني

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن قافلة «ستر وعافية» أول قافلة شاملة للتحالف، والهدف منها رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف، والتي جرى وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع مراكز وقري محافظة كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأشاد «شعبان»، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدا أن أهم ما يُميز التحالف هو التنوع في أعضائه، لافتا إلى أن هناك مؤسسات تعمل في الصحة، وأخرى بالسلع الغذائية، وغيرها في إعادة الإعمار، وكذلك قوافل العيون.

شعبان: الهدف من التحالف الوطني للعمل الأهلي هو التشاركية

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الهدف من التحالف الوطني للعمل الأهلي هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جُزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة، وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية، وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا، دون ازدواجية في توزيع الخدمات، من خلال قاعدة بيانات جرى إنشاءها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة، وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.