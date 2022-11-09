محافظ كفر الشيخ يفتتح المقر الإداري لمركز شباب أبو غنيمة في سيدي سالم

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المقر الإداري لمركز شباب أبو غنيمة بسيدى سالم، اليوم الأربعاء برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة جاء ذلك بحضور اللواء حسن البحيري، عضو مجلس الشيوخ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه حجرات الأنشطة الرياضية، والألعاب المتعددة، وتابع ممارسة شباب أبو غنيمة للألعاب منها البلياردو وممارسة الأطفال من عمر 8 سنوات لعبة الكاراتيه.

مساحة المقر الإداري

وتبلغ مساحة المقر الإداري 200 متر بطرح من قبل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة 2 مليون جنيه، ويضم المركز ملعبًا خماسيًا وملعبًا قانونيًا ترابيًا وبساطًا للعبة الكاراتيه.

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تزامنًا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، تشهد المراكز افتتاح العديد من المنشآت الرياضية وكان آخرها افتتاح ملعب المركزية الخماسي بالحامول، بتكلفة 550 الف جنيه ضمن النهضة الرياضية الكبيرة التي تحدث على أرض المحافظة بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم مراكز الشباب بقرى مطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة، ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مرحلتها الأولى بمطوبس.

رفع كفاءة مراكز الشباب وتطوير الملاعب

كما أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مديرية الشباب والرياضة تعمل على تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب وتطوير الملاعب ضمن خطتها الإضافية الإنشائية، بالتوازي مع الإنشاءات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية حتى تضمن استمرار المنشآت الرياضية لتعمل بكفاءة لتستطيع تقديم خدماتها الرياضية والثقافية وغيرها للنشء والشباب، ويعد الافتتاح اليوم قيمة مضافة للرياضة بكفر الشيخ وخطوة جديدة للمحافظة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.