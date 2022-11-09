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نهاد أبوالقمصان: جلسة «العدالة المالية» أمل المستقبل وحلول لمشكلات المناخ

كتب:

محمد أيمن سالم
07:31 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
الحقوقية نهاد أبوالقمصان

الحقوقية نهاد أبوالقمصان

نشرت الحقوقية نهاد أبوالقمصان، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «يوميات نهاد»، مقطعا مصورا لجلسة بعنوان «العدالة المالية»، ضمن جلسات قمة المناخ.

وعلقت أبو القمصان قائلة: «جلسة مهمة جدا، يتكلم فيها عدد كبير من زعماء العالم، منهم توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، وممثلين كل المؤسسات المالية، وتديرها الوزيرة المصرية رانيا المشاط، حول العدالة المالية، وتوزيع الموارد، ودفع الثمن لإصلاح ما تم إفساده، جلسة مهمة تطمن إن فيه أمل للمستقبل وحلول بجد».

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