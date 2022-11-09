أستاذ طاقة بجامعة «بوردو» لـ «القاهرة الإخبارية»: الاقتصاد الأخضر يوفر فرص عمل

قال الدكتور عادل الشحات أستاذ مساعد الطاقة المتجددة بجامعة «بوردو» بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الاقتصاد الأخضر مرتبط بالطاقة النظيفة، وعندما يكون لدينا خليط من الطاقة النظيفة مثل المشروعات المتواجدة في مصر وغيرها من دول العالم المتقدمة والنامية، نعتمد على توليد الطاقة من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، إذ أن مشروع الهيدروجين يولد طاقة نظيفة ليكون بديلا للطاقة غير النظيفة، التي تؤثر على التغيرات المناخية.

وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاقتصاد الأخضر يبنى على الطاقة المتولدة من المصادر النظيفة، التي نسميها «الخضراء»، ويبنى عليه مجتمعات جديدة وفرص عمل.

وتابع بأن العالم أجمع يتجه إلى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من أجل تحسين اقتصاد الدول إلى جانب توفير آلاف فرص العمل، وبناء مجتمعات جديدة، وإتاحة فرص جديدة للشركات الناشئة؛ لتوليد الطاقة من خلال أنظمة ذكية تستطيع أن تدير هذا الأمر في مصر.