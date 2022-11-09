باحثة بالشأن الأمريكي تكشف لـ«القاهرة الإخبارية» أبرز قضايا الانتخابات النصفية

أكدت روان رجولة، الباحثة في الشأن الأمريكي، أن هناك مواضيع كثيرة يتحدث عنها الناخبون في الولايات المتحدة الأمريكية منها التضخم والإجهاض والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ وجعل الماريجوانا شرعية في بعض الولايات والديون الموجودة على بعض الطلاب، بالإضافة للشأن الداخلي والصراع بين أوكرانيا وروسيا والصين والصراع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب.

وأوضحت «رجولة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير في تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية» للانتخابات الأمريكية، أن المهم في هذه الانتخابات هو أن ناخبي الحزبين الديموقراطي والجمهوري يمثلون صراعا بين أيدولوجيتين ضاربة المثل بما يمثله بايدن وأوباما من قيم تتعلق بالديموقراطية وأيدولوجية دونالد ترامب.

الانتخابات الأمريكية تضم 3 مستويات

وأشارت إلى أن مرشحي الحزب الجمهوري نجحوا وقُدموا على أنهم من قام ترامب بتزكيتهم، معتبرة أن هذه النقطة هي نقطة مفصلية في الانتخابات الأمريكية في صراع بين أيدلوجيتين متشددتين.

ولفتت إلى أنه وجب التنبيه على أن السباقات تضم 3 مستويات وهي مجلس النواب والشيوخ وحكام بعض الولايات، مشيرة إلى أن مجلس النواب يدير الإدارات المحلية للولايات المتحدة وأنه سيصبح جمهوريًا، مؤكدة أن الجمهوريين سيتعاطون مع مسائل التضخم والإجهاض والمناخ.