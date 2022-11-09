مستشار «البيئة اليمنية» لـ «القاهرة الإخبارية»: اتخذنا خطوات متقدمة نحو الاقتصاد الأخضر

قال عبدالحكيم راجح مستشار وزارة البيئة اليمنية، إن الاقتصاد الأخضر في السنوات الأخيرة أصبح توجها دوليا، «خلال الربع الأخير من القرن الماضي أصبح الاقتصاد الأخضر توجها دوليا، خاصة بعد قمة ستوكهولم التي حددت معالم الاقتصاد الأخضر؛ من أجل تخفيف التلوثات الكبيرة التي من الممكن أن تؤثر بشكل كارثي على الأرض واقتصادها، وعلى الموارد بشكل كبير للغاية».

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل القطاعات الحيوية لا بد أن تسعى لهذا التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر؛ لكن الاقتصاد الأخضر يعني نقل التكنولوجيا، «الإحلال التكنولوجي يحتاج إلى تمويلات، وهناك إشكالية لدول العالم الثالث، فعندما نريد أن نستبدل المحطات الكهربائية الكبيرة بمحطات غازية، ومن محطات ملوثة بالمازوت والديزل إلى الوقود الأخضر وإدخال الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والشمسية، كل ذلك يحتاج تمويلات كبيرة وتكنولوجيا».

وتابع بأن التكنولوجيا تمتلكها الدول الغنية، لذلك تحدث المفاوضات لأنه لابد من الحصول عليها، خاصة أنها مرتفعة التكاليف، فالقطاعات كلها بدأت تخطو خطوات متقدمة نحو التحضير أو التخفيف من الانبعاثات.

وأوضح: «إذا تحدثنا عن اليمن فإن هناك خططا للحكومة اليمنية، وخطت خطوات متقدمة، وجاء هذا الاستخدام من قبيل الحاجة بعد الحرب».