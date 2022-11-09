مراسلة «القاهرة الإخبارية» بتونس: منع استخدام الأكياس البلاستيكية في مدينة جربة

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في تونس، إنه في شهر أغسطس الماضي، أصدرت الحكومة قرارا بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية في مدينة جربة، وأثبتت المبادرة فاعليتها، وتلتها إجراءات أخرى، «جربة تعد المدينة السياحية الرئيسية في البلاد، وستحتضن في الأيام القليلة القادمة القمة الفرانكفونية».

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك إجراءات تلت هذا القرار، خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ومن المتوقع أن تكون هناك غرامة مالية تقدر بنحو 100 دولار إلى 300 دولار، على أن يجري إقرارها الشهر المقبل.

وتابعت مراسلة القاهرة في تونس، بأن المبادرة ليست الأولى من نوعها في تونس، وفي عام 2020 أصدرت الحكومة قرارا يمنع استعمال الأكياس في الصيدليات والمراكز التجارية الكبرى، لكن التجاوب معها كان ضعيفا جدا، على اعتبار أن هذه الأكياس ما زالت موجودة لدى المحلات وبعض المناطق في تونس.