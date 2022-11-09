حالة الطقس غدا في المحافظات.. أمطار رعدية على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل قليل حالة الطقس غدًا في المحافظات، موضحة أنه سيكون خريفيا معتدل الحرارة نهارًا مائلا إلى البرودة ليلا، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على بعض المناطق، على فترات متفاوتة على مدار اليوم، مع انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أشارت الهيئة إلى أن طقس القاهرة الكبرى يكون معتدلا نهارًا مائلا إلى البرودة ليلًا على أن يكون غائما جزئيًا.

ومن المتوقع أن يكون طقس محافظات جنوب الوجه البحري لطيفا مائلا إلى البرودة ليلا، مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط لحركة الرياح.

حالة الطقس غدا في محافظات الوجه البحري

وأشارت إلى أن طقس محافظات السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري يكون لطيفا مائلا إلى البرودة غائما جزئيا مع سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 40% تقريبا.

ومن المقرر أن تتكون غيوم جزئية وسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 40% على محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، على أن يكون مائلا إلى البرودة ليلًا.

وتشهد محافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر طقسًا لطيفا غائما جزئيًا مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى رعدية في حلايب وشلاتين، بنسبة تصل إلى 48%، بينما يكون طقس محافظات شمال وجنوب الصعيد لطيفا مائلا إلى البرودة معتدل الحرارة مشمسا مع انعدام سقوط الأمطار.

درجات الحرارة في المحافظات غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا في المحافظات جاءت القاهرة الكبري والوجه البحري 25 درجة مئوية للعظمي وبلغت الصغرى 18 درجة مئوية.

وبلغت العظمي في محافظات السواحل الشمالية 24 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.

وسجلت العظمي في محافظات شمال الصعيد 26 درجة مئوية وبلغت الصغرى 13 درجة مئوية.

وفي محافظات جنوب الصعيد بلغت العظمي 29 درجة مئوية وبلغت الصغرى 15 درجة مئوية.