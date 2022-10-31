حالة الطقس غدا في المحافظات.. توقعات بسقوط أمطار ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، موضحة وجود توقعات بسقوط أمطار من جديد، خاصة في مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد إلى السواحل الشرقية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تكونات من السحب الرعدية على البحر المتوسط، يصاحبها سقوط الأمطار التي تتقدم تدريجيا إلى الداخل مع الوقت، لتلامس المناطق الساحلية الغربية والقريبة من الشاطئ.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية تصل نسبة سقوطها إلى 60%، مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية.

سقوط أمطار غدا بالمحافظات

فيما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة سقوط أمطار تصل إلى 40% لكن تتفاوت شدتها من خفيفة إلى متوسطة، وذلك على فترات متفاوتة طوال اليوم.

بينما يكون طقس محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف إلى معتدل مع توقعات بسقوط أمطار تصل إلى 50%، فيما جاء نسبة سقوط الأمطار على القاهرة غدا 20% على مدار اليوم.

نشاط للرياح.. وتحذيرات للسائقين

وتشهد محافظات شمال وجنوب الصعيد والبحر الأحمر نشاطا لحركة الرياح وتكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.