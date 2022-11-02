الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا في المحافظات: أمطار وشبورة ورياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل قليل حالة الطقس غدًا في المحافظات، وسط تحذيرات للمواطنين بسبب تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تحجب الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، والتي تصل بين القاهرة والمحافظات الأخرى.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وجاءت حالة الطقس غدا في المحافظات الواقعة جنوب الوجه البحري غائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على أن يكون الطقس معتدل نهارا مائل البردة ليلاً.

حالة الطقس غدًا في محافظات الوجه البحري

ويشهد محافظات شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية طقسا لطيفًا يميل إلى البرودة ليلًا، على أن يكون غائم جزئيًا نهارًا وتكون الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من الصباح.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس غائم مع سقوط أمطار تصل نسبتها إلى 30% على مدار اليوم.

ويشهد طقس محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر نشاطًا للرياح وطقسًا غائم جزئيًا وذلك على فترات متفاوتة، بينما تشهد محافظات شمال وجنوب الصعيد طقسا حارا غائم جزئيًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا.