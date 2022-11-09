أحمد السقا يشارك في موسم رمضان 2023 بمسلسل «الجبل»

يستعد الفنان أحمد السقا، لخوض السباق الرمضاني 2023، بمسلسل «الجبل» الذي يجرى تحضيرات له حاليا، بمشاركة الفنان عمرو يوسف، ويأتي هذا المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه السقا في رمضان الماضي.

أحمد السقا ورمضان 2023

وصرح الفنان أحمد السقا خلال استضافته ببرنامج «et بالعربي» عن تحضيراته لعمل فني لرمضان 2023 يجمعه بالفنان عمرو يوسف بعنوان «الجبل» رافضَا الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العمل قبل انطلاق تصويره.

مسلسل نسل الأغراب

وكان الفنان أحمد السقا تألق في السباق الرمضاني الماضي من خلال شخصية عساف في مسلسل «نسل الأغراب»، بمشاركة البطولة مع أمير كرارة، ومي عمر، وإدوارد، وفردوس عبدالحميد، ونجلاء بدر، وأحمد مالك، وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وظهر الفنان أحمد السقا بشخصية «عساف الغريب»، وهو رجل قوي تنشأ بينه وبين الفنان أمير كرارة صراعات، وظهر السقا خلال المسلسل بلوك جديد ومختلف بأسنان فضية وأصلع الرأس، وشهد المسلسل أول تعاون للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة في عمل درامي واحد.