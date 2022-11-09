إصابة 17 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحر الأحمر

أصيب 17 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «رأس غارب - الغردقة»، اليوم الأربعاء، وجرى استدعاء سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 17 شخصا في الحادث

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 20 بطريق رأس غارب الغردقة، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، والدفع بأكثر من سيارة إسعاف وتبين إصابة 17 مواطنًا بينهم أطفال، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

حالة المصابين في الحادث

وأفاد مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، بأن حالة المصابين بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وجار المتابعة وعمل اللازم.

وشهدت محافظة البحر الأحمر حادثًا مأساويًا قبل يومين في الطريق الدائري سفاجا القصير، أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة.