بعد الحكم بالمؤبد.. قصة مقتل سيدة على يد شقيق زوجها بالشرقية

لم يرحم توسلاتها، وأطبق يديه حول عنقها، ولم يتركها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، فسارع بسرقة مصوغاتها الذهبية التي كانت تتزين بها، ثم ألقى جثتها في الترعة ولاذ بالفرار.

المؤبد للمتهم بقتل زوجة شقيقه بديرب نجم

الجريمة البشعة شهدتها قرية قرموط صهبرة، التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وظن المتهم أن جريمته لن تنكشف، لكنه سرعان ما سقط في قبضة الشرطة، وجرى إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قضت بمعاقبته، أمس، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.

وقال جابر مصطفى، خال المجني عليها، أنهم لم يشكوا أن شقيق زوجها هو من وراء ارتكاب الواقعة، مضيفا أنهم عندما اكتشفوا غيابها، وحرروا محضرا في مركز الشرطة كان يبحث معهم عنها، ولم يتركهم، وبدأ متأثرا للغاية عند العثور على الجثة، موضحا: «كل دا كان تمثيل وبيضحك علينا وهو قاتلها وسرق ذهبها».

وأضاف: «علمنا أن المتهم اعترف بجريمته أثناء التحقيقات معه، وأرشد على المكان الذي أخفى فيه الذهب بعد سرقته، كما مثل الجريمة».

وأشار «مصطفى» إلى أن المجني عليها كانت حافظة أجزاء كثيرة من القرآن الكريم، وتُحفظ أطفال القرية أيضا.

أمن الشرقية يتلقى بلاغا بالعثور على جثة المجني عليها

تعود أحداث القضية لشهر يوليو 2021، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بتلقي المركز بلاغا بالعثور على جثمان لسيدة داخل إحدى الترع، التابعة لدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لسيدة «عزة ح. ر.»، ربة منزل مقيمة بقرية «قرموط صهبرة»، التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، والتي سبق أن حررت أسرتها محضرا بتغيبها.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزي، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعية لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتبين وجود شبهة جنائية؛ إذ كشف التقرير الطبي أن المتوفية تعرضت للخنق قبل إلقائها في الترعة.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث، وتوصلت الجهود إلى أن شقيق زوج السيدة وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما؛ إذ استدرجها إلى منطقة خالية من المارة وخنقها وألقى جثتها في الترعة للتخلص منها، وذلك بعد سرقة مصوغاتها الذهبية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارا بمعاقبته بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.