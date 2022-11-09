السجن 6 سنوات لمحاسب وتاجر «تكاتك» لاتهامهما بالاتجار بالمخدرات في الدقهلية

أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية عشرة، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم، حكمًا بمعاقبة المتهمين في الاتجار بالمخدرات بالقضية رقم 3211 لسنة 2022 والمقيدة برقم 343 لسنة 2022 جنايات كلي شمال دمنهور، بالسجن المشدد 6 سنوات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

جاء الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين.

تفاصيل ضبط المتهمين بالاتجار بالمخدرات

ترجع أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شركة المحمودية في البحيرة، من ضبط كل من: «عبدالمنعم.ي.ع»، 35 عامًا، تاجر تكاتك، و«أمير.م.ح»، 39 سنة، محاسب في مصنع طوب ومقيم بمركز الرحمانية، وبحوزتهما مواد مخدرة و400 قرص ترامادول وسلاح ناري، حيث وردت معلومات لضباط المباحث بمركز شرطة المحمودية، قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة المركز.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة من المباحث بمركز شرطة المحمودية من ضبط المتهمين وبحوزتهما المواد المخدرة والسلاح الناري.

وحرر المحضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما لمحكمة الجنايات، التي قضت بالحكم الصادر ضد المتهمين.