جنايات دمنهور تقضي بالإعدام شنقا لقاتل صديقه في البحيرة 

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 12، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم الثلاثاء، إعدام المتهم «فكري.م.ع.غ»، على خلفية اتهامه بقتل صديقه حسن محروس عبد الفتاح أبو شعيرة 34 سنة.

كانت قد أحالت ذات المحكمة، في وقت سابق، أوراق المتهم بقتل صديقه في قرية السويد بكوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة إلى مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.

أحداث واقعة قتل شاب لصديقه في البحيرة

وتعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالي قرية جناكليس بمركز أبو المطامير على جثة تاجر، مهشم الرأس ويدعى حسن محروس عبد الفتاح أبو شعير، 34 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم في قرية كدوة السويد بكوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير.

تحديد هوية المتهم

وتوصلت التحريات أنّ صديقه وراء ارتكاب الواقعة، ويدعى «فكرى .م . ع .غ »، يعمل سائقا، ومقيم في قرية أبو العدا التابعة لدائرة المركز.

وأضافت التحريات أن المتهم استدرج المجنى عليه من داخل المسجد المجاور لمنزله، بدعوى شراء كمية من أجولة الدقيق، وأثناء سيرهما غافله وعاجله بالضرب على رأسه حتى سقط قتيلا.

ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو المطامير العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، التي انتهت بإعدام المتهم.