محلل اقتصادي لـ«القاهرة الإخبارية»: أوروبا تمر بأزمة كبيرة.. وهناك دول رفضت وضع سقف لسعر الغاز

قال باسم البواب، المحلل الاقتصادي، إن أوروبا تمر بأزمة كبيرة، وألمانيا وهولندا لا يريدان وضع سقف لسعر الغاز الطبيعي، وهذا ينعكس سلبا على عدة دول أوروبية أخرى.

الدول الأوروبية غير متفقة على وضع حد لسعر الغاز

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أوروبا بأزمة كبيرة، والدول الأوروبية غير متفقة على وضع حد لسعر الغاز، وفعليا اليوم ألمانيا وهولاندا لا يريدان أبدا وضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي المستعمل في المنازل، وهذا ينعكس سلبا على عدة دول أوروبية أخرى تريد وضع خط لهذا السعر.

تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي والمعيشي في أوروبا

وتابع: «لكن كل شيء له إيجابياته وسلبياته، ونحن نعلم اليوم أن أوروبا منقسمة لعدة أسباب، ولا شك أن هذه الأزمة التي طرأت على أوروبا وخصوصا مع قدوم فصل الشتاء البارد، الذي يتطلب كمية أكبر من استهلاك الغاز والتدفئة في المنازل سوف يكون له تداعيات سلبية جدا على الوضع الاقتصادي والمعيشي في أوروبا».

واستطرد: «الدول التي تطالب بوضع سقف لأسعار الغاز خائفة من شعوبها لأن المظاهرات بدأت في عدة بلدان، وهذا يؤثر سلبا على الأنظمة في هذه الدول».