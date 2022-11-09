خبير بيئي لقناة القاهرة الإخبارية: العراق من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية

قال الخبير البيئي، أحمد صالح نعمة، إن العراق من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، فالتغير المناخي لا يأتي فجأة فلا تتصحر البساتين مرة واحدة، فهو يأتي بالتدريج البطيء جدا، وما حدث بالعراق، تراكم الإهمال منذ نحو 4 أو 5 عقود، وهذا الإهمال هو ما أوصلنا لهذه النتيجة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لم يعر أحد أهمية أو أولوية لموضوعات البيئة، سوى باستهلاك المياه أو غيرها، فنشاطنا بشكل فردي، هو رصد لحالات الانتهاكات على الأنهار والبيئة، وكذلك المدافعة وحشد الرأي، وتجميع المواطنين وإقناعهم، وتوعيتهم بالحصص المائية بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة.

وتابع أن الجنوب العراقي، يتأثر بشكل كبير جدا من نقص المياه، و«سوء إدارة ملف المياه حدى بنا أن نصل إلى فقدان أغوار محافظة بيسان، بنسبة 100% ولم يبق من بعض المحافظات سوى القليل جدا».

وعن نشر الوعي البيئي، أوضح أنه تم دعوة الكثير من الفنانين؛ منهم الفنان نصير شمة وغيره، لعقد جلسات للحديث عن هذه القضية الحساسة في فترة الجفاف، وسبب ذلك لهم صدمة كبيرة جدا، ورسموا لوحات، وكتبوا عن هذه المشكلة، وكذلك بعض الأعمال الخاصة بالمسرح والتمثيل.