قلق أوكراني من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومخاوف من تقليل الدعم

قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكيةk إن هناك حالة قلق متزايدة في كييف بشأن ما قد تؤول إليه انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكية، من تأثير علي دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، وسط مخاوف من أن يؤدي حصول الحزب الجمهوري علي أغلبية المقاعد من تقليل الدعم الأمريكي المقدم لكييف.

وأعرب وزير الخارجية الأوكراني السابق بافلو كليمكين عن ثقته في أن الدعم العسكري والمالي الأمريكي لبلاده سيستمر بعد الانتخابات النصفية.

إجراءات نظر الكونجرس في مساعدة أوكرانيا قد تصبح أكثر تعقيدًا

وقال «كليمكين» في تصريحات لصحيفة بوليتيكو الأمريكية: «لا يري عددا مؤثرا من الجمهوريين يطالبون بقطع المساعدات عن أوكرانيا»، وفي الوقت نفسه، أقر كليمكين بأن إجراءات نظر الكونجرس في مساعدة أوكرانيا قد تصبح أكثر تعقيدًا.

وأضاف أنه يعتقد أن موقف الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا حاسم بالنسبة لواشنطن فيما بعد الأزمة الأوكرانية، «ليس فقط فيما يتعلق بروسيا، ولكن أيضًا بشأن الطريقة التي ستنظر بها الصين إلى الولايات المتحدة بعد ذلك».

وقال ميخايلو بودولاك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، إنه بغض النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، فإن كييف «واثقة» من أن دعم الحزبين لأوكرانيا سيظل في الكونجرس، مضيفا أن كلا من الجمهوريين والديمقراطيين أعربوا عن تضامنهم مع أوكرانيا، وسيظل هذا الموقف «انعكاسًا لإرادة الشعب الأمريكي»، على حد قوله

الولايات المتحدة ترفع التزاماتها في مساعدة أوكرانيا إلى أكثر من 52 مليار يورو

ووفقًا لمعهد للاقتصاد العالمي، رفعت الولايات المتحدة إجمالي التزاماتها في المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية المقدمة إلي أوكرانيا إلى أكثر من 52 مليار يورو ،بينما وصل الدعم العسكري والمالي المقدم من دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته مجتمعة إلى ما يزيد قليلاً عن 29 مليار يورو.