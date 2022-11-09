نائب الرئيس الأمريكي السابق: الصين أكبر دولة ملوثة للهواء في العالم

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، آل جور، إن أكبر دولة ملوثة في العالم هي الصين، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح هناك المزيد من الدقة في قياس انبعاثات الغازات مثل غاز الميثان على سبيل المثال.

أضاف أن هناك زيادة في انبعاثات غاز الميثان، حيث تضاعفت بالنسبة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون: «كان هناك خرافة بين العلماء حول أسباب هذه الانبعاثات ومن أين تأتي، هذه المصادر أصبحت معروفة ومحددة».

«آل جور»: 100 دولة وقعت على تعهد الميثان في جلاسكو

وتابع في كلمته خلال جلسة «الأرض»، ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ COP27، قائلا: «حوالي 100 دولة وقعت على تعهد الميثان في جلاسكو، ونحاول أن تنفذ تعهداتها التي جرى قطعها، ولدينا أول قاعدة بيانات خاصة بمصانع الصلب ويتم قياسها بالطن، ولدينا دراسات وإحصائيات للانبعاثات التي تخرج من مكبات النفايات».

وأكد « آل جور»، أن قمة المناخ المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ COP27 تركز بشكل أساسي على التمويل، لإيجاد مصادر طاقة متجددة: «يجب أن يكون لدينا بداية للتعاون مع أكثر الملوثات وأن نبدأ في تقليل الانبعاثات الأكثر تلويثا للبيئة، ولدينا أيضا السفن، كل سفينة كبيرة في العالم تؤدي إلى زيادة الانبعاثات والتلوث».

وأشار، إلى أن معيار صفر انبعاثات سوف يساهم بشكل كبير في التعامل مع قضية المناخ، وإذا ما تم معرفة جهة الانبعاثات فإنه يمكن المساهمة في حل المشكلات، وهناك منظمات غير حكومية ونشطاء يمكنهم المساعدة في هذا الأمر.