عاجل.. روسيا تعلن انسحاب قوات الجيش من مدينة خيرسون الأوكرانية

أصدر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، أمرا بسحب قوات الجيش الروسي من الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وعدم مواجهة الهجمات الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

الحديث عن انسحاب روسيا مبكر

وصرحت مصادر بالرئاسة الأوكرانية، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، بأنه من المبكر الحديث عن انسحاب موسكو من خيرسون، لأن هذا سيكون واضحا عند رفع علم أوكرانيا على المدينة مرة أخرى.

سبب الانسحاب من خيرسون

وهذا الانسحاب يمثل نقطة مهمة في الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ 9 أشهر، في نهاية فبراير الماضي، وأوضح القائد العام للقوات الروسية سيرجي سوروفكين، في كلمة له نقلها التليفزيون الروسي، أن الجنود سينسحبون في ظل صعوبة توفير الإمدادات إلى مدينة خيرسون.