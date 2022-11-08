خبير بشؤون النفط: الاستهلاك العالمي للطاقة زاد بنسبة 5.7% منذ جائحة كورونا

قال الدكتور أحمد سلطان، المتخصص في شؤون النفط والطاقة، إن لا بد من حدوث توازن بين أمن المناخ وأمن الطاقة في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى التحول السلس من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة، حيث زاد حجم الاستهلاك العالمي من الطاقة بمقدار 5.7% عما هو كان يستهلك قبل جائحة كورونا، لافتا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية جعلت ملف الطاقة مرتبطا بتحديات، أولها هيمنة الوقود الأحفوري على تغذية الصناعات ووسائل النقل، حيث يتم استخدام أكثر من 100 مليون برميل نفط يوميا.

مدى جدية الدول الصناعية الكبرى

وأضاف سلطان، في لقاء ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «cbc»، أن هناك تحديا ثانيا في ملف الطاقة وهو مدى جدية الدول الصناعية الكبرى المنتجة للنفط في مواجهة التحديات المناخية والتحول إلى الطاقة المستدامة الخضراء مكان الأحفوري.

إجمالي الإنفاق على صناعة الوقود الأحفوري

وتابع المتخصص في شؤون النفط والطاقة: «إجمالي الإنفاق على صناعة الوقود الأحفوري بلغ أكثر من 500 مليار دولار في عام 2019، والـ100 مليار دولار المطلوبة لدعم الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية تمثل 4% من المطلوب في العمل المناخي وده رقم ضئيل يتم تسويفه منذ عام 2015».