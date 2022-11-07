«المنشآت السياحية» تبحث اليوم رفع مطلب إعادة مواعيد العمل لما قبل كورونا

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم باتحاد الغرف السياحية، إن مجلس إدارة الغرفة سيعقد اليوم اجتماعا عاديا لمناقشة العديد من الموضوعات، أهمها تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة الموازنة والحساب الختامي عن العام المالي 2021 - 2022، والمنتهي في 30 يونيو الماضي، فضلا عن إقرار خطة النشاط عن العام المالي الجديد 2022 - 2023.

رفع نتيجة استبيان مواعيد عمل المطاعم إلى وزير السياحة

وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة لـ«الوطن»، أن الاجتماع سيناقش أيضا رفع نتيجة الاستبيان الذي أجرته الغرفة مع كل المنشآت والمطاعم السياحية حول مدى رغبتها فى عودة مواعيد العمل إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، إلى وزير السياحة والآثار، موضحا أن نتيجة الاستبيان الذي أنتهى يوم 27 أكتوبر الماضي أسفر عن موافقة أكثر من 90% من المطاعم والمنشآت السياحية على عودة مواعيد العمل إلى ما كانت عليه.

وتابع، بأن مجلس إدارة الغرفة سيقدم طلبا جديدا إلى وزير السياحة والآثار، مشفوعا بموافقة الجمعية العمومية للغرفة، لإعادة مواعيد العمل لما كانت عليه قبل الجائحة، لما في ذلك من فائدة على القطاع السياحي بصفة عامة، والمطاعم والمحال السياحية بصفة خاصة».

الضريبة العقارية

وأشار «فتحي» إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيحدد أيضًا خلال اجتماعه اليوم المنشآت والمطاعم التي ستدخل ضمن المرحلة الأولى للتقييم من قبل شركة «ميشلان» العالمية، أحد أهم الشركات الدولية في تقييم أداء المطاعم السياحية بالعالم، وسيتطرق الاجتماع لمناقشة شكاوى بعض الأعضاء بخصوص الضريبة العقارية وما تم التوصل إليه من قبل الغرفة في هذا الإطار.

يشار إلى أن مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أكد أن كل المنشآت والمطاعم السياحية بمدينة شرم الشيخ حصلت على شهادة «النجمة الخضراء» صديقة البيئة.