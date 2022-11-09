مصر توقِّع تمويلات خضراء بـ2٫24 مليار دولار في 6 قطاعات على هامش قمة المناخ

أعلنت وزارة التعاون الدولى، أمس، عن توقيع تمويلات تنموية مُيسّرة بقيمة 2.24 مليار دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التى تُحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء التنمية فى قطاعات «النقل، والإسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والبيئة»، وذلك فى الجناح المصرى بمؤتمر المناخ «COP27».

وتأتى التوقيعات فى إطار العلاقات المتميزة التى تتمتّع بها مصر مع شركاء التنمية مُتعدّدى الأطراف، والجهود المشتركة على صعيد دعم خطط الدولة التنموية وتنوعّت التوقيعات بين مجالات النقل والموارد المائية والكهرباء والطاقة، والأمن الغذائى.

قطاع النقل

1- رفع كفاءة الخط الثانى لمترو الأنفاق بتمويل 279 مليون دولار من بينها مليونا دولار منحة من البنك الأوروبى.

2- تطوير خط سكك حديد أبوقير وتحويله إلى خط مترو كهربائى، بتمويل 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية

3- تمويل تنموى بـ177 مليون دولار لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق من إسبانيا

4- تمويل بـ400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

قطاع البيئة

توقيع منحة بـ15 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية فى اتفاقية مبادرة المناخ

الطاقة المتجددة

1- تمويل بـ92 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر

2- منحة مليون دولار من «الوكالة الفرنسية للتنمية» لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر

الأمن الغذائي

500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولى

271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الأفريقى

111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى

47 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية

الموارد المائية

1- منحة بـ12 مليون دولار من الوكالة الألمانية لمشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل.

2- منحة بـ10 ملايين دولار من سويسرا لمشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر.

3- تمويل بـ50 مليون دولار من الصندوق الكويتى للتنمية لإنشاء 4 محطات لتحلية المياه فى جنوب سيناء.