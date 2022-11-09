الأمير عبد العزيز بن طلال يشيد باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27

ثمن الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس برنامج «أجفند»، استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، مؤكدا أن المؤتمر فرصة قوية لتسليط الضوء على الجهود والمبادرات التي يجري تدشينها في المنطقة، ومنها المبادرات السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

شراكة بين الشعوب والحكومات لمواجهة تغيرات المناخ

وأشار بن طلال، في اليوم الرابع من فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، إلى أن المجتمعات والحكومات لديها التزام قوي للتغلب على هذه التحديات للوصول إلى شراكة عالمية للتغلب لاحتواء خطر تغير المناخ الداهم، معربا عن أمله أن تسهم جائزة الأمير طلال، في تدشين مبادرات عالمية أخرى لمساعدة الجهود المبذولة في قطاع المناخ وتبادل الخبرات وإيجاد الآليات والحلول.

التنسيق العربي بشأن المناخ

وثمن تقديم مجموعة التنسيق العربية الخاصة بالعمل المناخي للتطوير والتنمية المستدامة، 24 مليار دولار للتغلب على بعض الأزمات المناخية حول العالم، مؤكدا التزامهم بالعمل لأن تكون إفريقيا أكثر قوة واستعدادًا لتخفيف حدة المناخ وآمنة في الجانب الغذائي.