«جنايات دمنهور» تقضي ببراءة المتهم بقتل صديقه في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية عشرة، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الأربعاء، ببراءة المتهم محمد سمير عوض كسبه، من تهمة قتل أشرف سامي إبراهيم في القضية رقم 6798 لسنة 2022 والمقيدة برقم 914 لسنة 2022 جنايات كلي وسط دمنهور.

جاء الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين.

رفض الدعوى المدنية

كما رفضت هيئة المحكمة الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث الواقعة حين شهدت منطقة شبرا بمدينة دمنهور بالبحيرة، خلال شهر أبريل الماضي مشاجرة بين شخصين، قام على أثرها أحدهما بالتعدي على الآخر بآلة حادة فأرداه قتيلًا في الشارع أمام المارة.

إخطار لمديرية أمن البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بمقتل شاب، خلال مشاجرة مع آخر، بأحد الشوارع بمنطقة شبرا بدائرة المركز.