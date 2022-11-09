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إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالبحيرة

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إحسان شعبان
10:16 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
نقل مصابي الحادث للمستشفى

نقل مصابي الحادث للمستشفى

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق «نجيب محفوظ – الشعراوي»، في نطاق دائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى حوش عيسى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بدائرة المركز، وحرر محضر بالواقعة

تحديد أسماء المصابين

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق قريتي الشعراوي ونجيب محفوظ مما أدى إلى إصابة كل من «عبدالرحمن هاني حافظ، 17 سنة، طالب، باسم عصام عبدالله، 15 سنة، طالب، علي عوضين عبدالكريم، 25 سنة، شاكر عوضين عبدالكريم، 30 سنة»، جميعهم مقيمو حوش عيسى، ومصابون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

تحرير محضر بالواقعة 

وجرى نقلهم إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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