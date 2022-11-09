«يوسف الحسيني» يستعرض استخدام الروبوت في مستشفى شرم الشيخ الدولي

قال الدكتور عمرو عبد العزيز، المدير التنفيذي لمستشفى شرم الشيخ الدولي، إن هيئة الرعاية الصحية تهدف للتحول الأخضر من خلال استراتيجية كاملة، صديقة للبيئة، وبذلك هو أول مستشفى حكومي في مصر صديق للبيئة.

ولفت إلى أن انبعاثات الكربون يتم تقليلها من خلال الطاقة الشمسية واستخدام المياه في الزراعة بنظام التدوير مع استخدام أفضل أنواع التكنولوجيا والروبوت التي تعمل في استقبال الجنسيات الأجنبية.

الخطة الاستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية

قالت الدكتورة نرمين المدير الفني، لمشروع التحول الأخضر بالمستشفى، إنه جرى العمل على عدة محاور لتطبيق الخطة الاستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية ضمن رؤية مصر 2030، لافتة إلى أنه تم إنشاء محطة طاقة شمسية وترشيد استهلاك المياه والكهرباء واستزراع الأراضي المحيطة بالمستشفى وإعادة تدوير المياه.

استبدال وحدة حرق النفايات الطبية

وأوضحت «نرمين» خلال استضافتها على شاشة برنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني على فضائية «القناة الأولى» للتلفزيون المصري، أنه تم استبدال وحدة حرق النفايات الطبية إلى وحدة فرم النفايات، من أجل تقليل البصمة الكهربائية وإنشاء رصيف خاص للدراجات الهوائية واستخدام سيارة صديقة للبيئة.

ولفت إلى أن هناك خطة زمنية لتحويل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالكامل لصديقة للبيئة، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة استرازينيكا لتحويل المستشفيات إلى خضراء.

التحول الأخضر

وأشارت المدير الفني لمشروع التحول الأخضر بالمستشفى إلى أنه بحلول العام المقبل سيتم إطلاق أكبر مشروع لتحويل وحدات التخلص من النفايات الطبية لوحدات صديقة للبيئة بالتعاون مع شركة ألمانية، وأن الهيئة تستخدم التكنولوجيا وتتجه للتخلص من المواد الضارة بالبيئة، وجرى استخدام الروبوت التي تعقم بالأشعة فوق البنفسجية لتقليل استخدام المواد الكيميائية في التعقيم مع الاستعانة بالروبوت في سحب العينات من المرضى في حالات الأوبئة وتقديم الطعام للمريض مع التعامل بأكثر من لغة لمناسبة الأجانب.

وأكدت أن المستشفى يستخدم الروبوت يوميًا لتوصيل الأدوية لغرف المرضى وتعقيم وتطهير الأماكن بالأشعة فوق البنفسجية.