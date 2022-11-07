يوسف الحسيني: عشرات المدن المصرية هتلحق قطار التحول الأخضر قريبا

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ، والذي أشار إلى أن مدينة شرم الشيخ أصبحت أول مدينة في مصر تتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتصبح أول مدينة خضراء.

مصر شهدت سرعة في الإنجازات

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، «إحنا من ناحيتنا واثقين أنها لن تكون المدينة الأخيرة، بل سرعة الإنجاز في الدولة خلال الثماني سنوات الماضية تقولنا إن قريب هنلاقي عشرات المدن المصرية بتلحق بقطار المدن الخضراء».

وتابع: «أعتقد في يوم من الأيام، الناس هتيجي تتفسح في منطقة الشخلوبة بسيدي سالم في كفر الشيخ، هتبقى موجودة كوجهة سياحية بيئية وطبيعة رائعة، قريبا بإذن الله».

ولفت إلى إن مصر ترغب في توقف الأزمة الروسية الأوكرانية، متابعا: «المخلصون دايما هما المظلومون على ظهر هذا الكوكب».

المخلصون يرغبون في إنجاح قمة المناخ

وواصل: «المخلصون أيضا يرغبون في إنجاح قمة المناخ في شرم الشيخ، المخلصين في الحالة دي كتار، لأن العالم المتقدم المسؤول عن المتغيرات المناخية وتلويث هذا الكوكب وارتفاع درجة حرارته حوالي 20 دولة، وتفضل تقريبا 164 دولة يترجوا وضع لائحة تنفيذية».