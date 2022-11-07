رئيس التحرير

أحمد الخطيب

يوسف الحسيني: عشرات المدن المصرية هتلحق قطار التحول الأخضر قريبا

كتب:

محمد عزالدين
11:14 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
الإعلامي يوسف الحسيني

الإعلامي يوسف الحسيني

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ، والذي أشار إلى أن مدينة شرم الشيخ أصبحت أول مدينة في مصر تتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتصبح أول مدينة خضراء.

مصر شهدت سرعة في الإنجازات

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، «إحنا من ناحيتنا واثقين أنها لن تكون المدينة الأخيرة، بل سرعة الإنجاز في الدولة خلال الثماني سنوات الماضية تقولنا إن قريب هنلاقي عشرات المدن المصرية بتلحق بقطار المدن الخضراء».

وتابع: «أعتقد في يوم من الأيام، الناس هتيجي تتفسح في منطقة الشخلوبة بسيدي سالم في كفر الشيخ، هتبقى موجودة كوجهة سياحية بيئية وطبيعة رائعة، قريبا بإذن الله».

ولفت إلى إن مصر ترغب في توقف الأزمة الروسية الأوكرانية، متابعا: «المخلصون دايما هما المظلومون على ظهر هذا الكوكب».

المخلصون يرغبون في إنجاح قمة المناخ

وواصل: «المخلصون أيضا يرغبون في إنجاح قمة المناخ في شرم الشيخ، المخلصين في الحالة دي كتار، لأن العالم المتقدم المسؤول عن المتغيرات المناخية وتلويث هذا الكوكب وارتفاع درجة حرارته حوالي 20 دولة، وتفضل تقريبا 164 دولة يترجوا وضع لائحة تنفيذية».

اقرأ المزيد:

يوسف الحسيني يشيد بعدد جريدة «الوطن» غدا: العناوين قوية واختيارها ذكي

يوسف الحسيني: دعوة الرئيس السيسي لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية «شديدة الأهمية»

خبير اقتصادي لـ يوسف الحسيني: المتسبب في تلوث كوكب الأرض يجب أن يدفع فاتورة العلاج

يوسف الحسيني للمواطنين: قمة المناخ أبهرت العالم وشهدت توقيع العديد من العقود

يوسف الحسيني: قرارات صندوق النقد والمؤسسات الدولية تؤكد نمو الاقتصاد المصري

الإعلامي يوسف الحسيني: توصيات قمة المناخ وديعة مصر أمام العالم
بقلم محمد عزالدين