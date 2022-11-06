الأمم المتحدة: أهمية كبرى لقمة المناخ COP27 لتعميم التحول الأخضر

قال تقرير للأمم المتحدة، إن تحقيق الانتقال إلى مستقبل مستدام بيئيًا وآمنًا للمناخ هو مسألة عدالة في حد ذاتها، خاصة أن العديد من الأشخاص في أوضاع هشة، والبلدان الفقيرة والأجيال القادمة هي الأكثر معاناة من تغير المناخ والتدهور البيئي، ولكن كيفية القيام بذلك أمر مهم أيضًا.

التحول الأخضر يخلق فرص عمل

وأضاف تقرير «انتقال أخضر عادل: المفاهيم والممارسات حتى الآن»، المنشور عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن هناك تحولا أخضر يحدث بالفعل، ويخلق فرص عمل وفرص اقتصادية، وإمكاناته على المدى المتوسط ​​والطويل أكبر بكثير، ومع ذلك، فإن التحول على النطاق الضروري لاحتواء تغير المناخ يعني حتماً فقدان الوظائف وسبل العيش والإيرادات العامة».

وأشار إلى أن التحول للأخضر ينطوي أيضًا على تغييرات في الطريقة التي يجري بها تلبية احتياجات الطاقة والغذاء واستخدام الأرض، ما يولد أنواعًا أخرى من التحديات الاجتماعية والبيئية، ويتطلب كسر مسارات التنمية عالية الكربون بالقصور الذاتي دعمًا سياسيًا قويًا في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المستويات.

اهتمامات بالتحول للأخضر منذ 2015

وأكد التقرير أهمية قمة المناخ COP27 لعام 2022، التي تنظمها مصر، وانطلقت صباح اليوم، إذ أنه في نسخة القمة لعام 2021، كان الانتقال للأخضر مجرد موضوع رئيسي في «COP 26»، ولكن في المؤتمر الحالي، جرى تناول هذا المفهوم في أولويات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن التخفيف من تغير المناخ، وفي الإعلان الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2022.