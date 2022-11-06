الخبير الاقتصادي ماجد عبد العظيم: مصر دولة رائدة في التحول للاقتصاد الأخضر

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا الفترة بالمشروعات الخضراء والاقتصاد الأخضر بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ في شرم الشيخ للحفاظ على البيئة، فمصر ذات ريادة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد إن الدولة تولي اهتماماً متزايدا بالتحول الأخضر، مما يدل على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في مصر، كما أن المؤتمر فرصة لعرض تجربة مصر الرائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة خصوصاً ما يتعلق بمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر مع مزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال المؤتمر لدعم صناعة الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن مصر ذات ريادة أيضاً في العديد من الصناعات المهمة كصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأثاث والموبيليا، ودباغة الجلود، وصناعة الذهب، التي تأخذ اهتماما كبيرا مع اكتشافات مناجم الذهب فقامت الدولة بإنشاء مدينة الذهب العالمية.

المبادرات الوطنية

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعلنت خلال فعاليات المؤتمرالوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إطلاق مُبادرة القرية الخضراء، التي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بشراكةٍ مثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة.

أهداف المشروعات الخضراء الذكية

بدوره نوه السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى إن المبادرة تمثل فكرة غير مسبوقة عالميًا، أحدثت حراكًا مجتمعيًا بين المحافظات واستعراضًا لأفضل المشروعات التي تساهم في إيجاد حلول مصرية لقضية تغيير المناخ.