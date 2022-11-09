مدير مساعد منظمة الفاو: التمويل المالي والغذائي يواجه صعوبة بسبب الظروف السياسية

قال الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير المساعد لمنظمة الفاو، إن المنطقة الأفريقية لا تسير على النهج الصحيح للقضاء على النقص الغذائي بحلول 2030، مشيرا إلى أن هناك صعوبة للتمويل المالي الغذائي، بسبب الأزمات الحالية سواء السياسية أو الاقتصادية.

الواعر: يجب الاهتمام بالابتكارات الزراعية فيما يخص أنظمة الري الحديث

وأضاف «الواعر»، خلال حوار مسجل له على هامش مشاركته في قمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ ببرنامج «مساء DMC»، وقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن الإنتاج الغذائي المطلوب في الوقت الحالي مع زيادة السكان، يتطلب ابتكارات زراعية ومنظومات جديدة للري الحديثة.

الواعر: هناك صعوبة للتمويل المالي الغذائي بسبب الأزمات الحالية

واستطرد: «هناك صعوبة للتمويل المالي الغذائي بسبب الأزمات الحالية سواء السياسية أو الاقتصادية، والإنتاج الغذائي المطلوب في الوقت الحالي، مع زيادة السكان يتطلب ابتكارات زراعية ومنظومات جديدة للري الحديث، و75% من الإنتاج الغذائي العالمي، مصدره صغار المزارعين».

وأوضح أن التغيرات المناخية، تؤثر على أراضي صغار المزارعين، ما يهدد بفقدان إنتاج كبير من الكميات الغذائية، وهناك الكثير من الحلول الابتكارية، التي من الممكن أن يقدمها الفلاح لمجابهة تحدي التغيرات المناخية الحادة والكبيرة، التي تؤثر على المحاصيل الزراعية في كل الدول.