مساعد مدير منظمة الفاو: أسبوع القاهرة للمياه بات حدثا رئيسيا يستقطب الجميع

هنأ عبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والممثل الإقليمي، وزير الموارد المائية والري في مصر لاستضافته هذا الحدث الكبير للعام الخامس على التوالي، وذلك بعدما أصبح أسبوع القاهرة للمياه بعد 5 سنوات من بدء انعقاده حدثا رئيسيا يستقطب جميع الجهات والمؤسسات التي تلعب دورا نشطا في قضايا المياه والتنمية المستدامة بالمنطقة العربية وغيرها من المناطق المحيطة بها.

أسبوع المياه فرصة للتواصل مع المجتمع المدني

وأضاف «الواعر»، خلال فعاليات انطلاق أسبوع القاهرة الخامس للمياه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، المذاعة على فضائية «إكسترا نيوز»، أن منظمة الفاو تتشرف بأن تكون شريكا أساسيا لوزارة الموارد المائية والري منذ انطلاق النسخة الأولى لأسبوع المياه عام 2018، وعلى المستوى الإقليمي يمثل هذا الحدث السنوي فرصة سانحة للتواصل مع المجتمع المدني والممارسين والأوساط الأكاديمية وصانعي السياسات في المنطقة العربية والعالم، ومعالجة قضايا المياه الملحة.

إيجاد حلول لتحديات المياه والأمن الغذائي

واستطرد: «الحدث يعد فرصة فريدة لطرح الأفكار العلمية والفنية الضرورية لصياغة السياسات وإيجاد الحلول للاستجابة لتحديات المياه والأمن الغذائي، والأسبوع في نسخته الحالية يعد حدثا خاصا، إذ يأتي قبل أسابيع قليلة من عقد مؤتمر المناخ، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ».

وأوضح أن الرئاسة المصرية عملت جاهدة للتحضير لمؤتمر COP 27، وتعتز منظمة الأغذية والزراعة بأن تكون شريكا أساسيا للحكومة المصرية في عدد من المبادرات المهمة، التي تشمل مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، وتهدف إلى تسريع التكيف المناخي في قطاع الزراعة، ومبادرة العمل على التكيف مع المياه والصمود، ويجري إطلاق المبادرتين في فترة قمة المناخ المقبلة.

وتابع: «نعمل حاليا بشكل وثيق مع 4 بلدان وهي مصر والأردن وتونس وفلسطين؛ لاستعراض الوضع الفني وسياسات تخصيص الموارد المائية لقطاع الزراعة وتقديم المشورة في هذا الشأن، وندعم الحوار على المستوى الإقليمي كما ندعم التنفيذ على المستوى القطري، ونستعد للبدء في تطبيق المبادئ التوجيهية لتحسين طرق تخصيص المياه لقطاع الزراعة».