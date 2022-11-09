أستاذ دراسات بيئية: الهيدروجين الأخضر سيرفع استخدام مصر للطاقة إلى 40%

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إنّ المباردة الخاصة بافتتاح مشروع الهيدروجين الأخضر، مهمة للغاية في المرحلة الأولى منه بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس والعين السخنة، إذ إنّ قدرة محطة مشروع الهيدروجين الأخضر تصل إلى 6 ميجاوات، وسترفع استخدام مصر للطاقة من 20% في الوقت الحالي إلى 42% في عام 2035، وذلك ضمن استراتيجة مصر للطاقة المتكاملة منذ عام 2016.

أهمية مشروع الطاقة في مصر

وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مشروع الطاقة سيجعل مصر مجالًا كبيرًا للغاية للاستثمار ومد دول الاتحاد الأوروبي بالهيدروجين الأخضر النظيف، الذي يُحافظ على البيئة بشكلٍ كبير؛ لأنّه لا ينتج عنه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ذاكرًا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وقّع اتفاقية تفاهم مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد؛ لتطوير وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات، كما وقّع رئيس الوزارء اتفاقية جديدة مع نظيره النرويجي لإنتاج الطاقة بقدرة 5 جيجاوات.

COP27 قمة التنفيذ

وأكد أهمية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بضرورة العمل المشترك، وأن COP27 قمة التنفيذ، ولا بد على العالم تنفيذ اتفاقية باريس عام 2015 الخاصة بعدم زيادة درجات الحرارة على درجتين مئويتين، فضلًا عن تأكيده بالتمسك بالأمل لصنع مستقبل أفضل الأجيال القادمة.